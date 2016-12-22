Умерла глава компании — организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе

Гендиректор ​Комитета индустриальных телевизионных премий Майя Кобахидзе скончалась на 65-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря комитета Наталью Уварову.

Причина смерти неизвестна. «Майя Бадриевна в последнее время многое делала для продвижения ТЭФИ, буквально болела работой. Она всегда понимала важность премии в объединении телевизионного сообщества», — рассказала Уварова.

Майя Кобахидзе родилась 9 октября 1953 года в Тбилиси. В Грузии она работала первым заместителем министра культуры. Позднее стала руководителем департамента государственной поддержки искусства в Минкультуры России и начальником управления современного искусства Федерального агентства по культуре и кинематографии. С 2015 года она являлась главой комитета индустриальных телевизионных премий, который является учредителем премии ТЭФИ.