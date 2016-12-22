Василий Ливанов рассказал о «невероятной жизненной энергии» Шаинского

Актер Василий Ливанов, озвучившей в мультфильме «Крокодил Гена и его друзья» Крокодила Гену, назвал в разговоре с РБК композитора Владимира Шаинского «очень талантливым человеком с невероятной жизненной энергией».

Ливанов отметил ответственный подход Шаинского к своей работе. «Все, что он писал, становилось популярным, особенно то, что он писал для мультипликации, для детей, и очень жаль, что такой композитор ушел», — сказал Ливанов.

Шаинский умер в возрасте 92 лет. Сын композитора Вячеслав рассказал РБК, что его отец скончался 25 декабря в Сан-Диего, США.

Композитор написал мелодии для мультфильмов «Крокодил Гена» и «Крошка Енот», фильмов «Анискин и Фантомас», «Школьный вальс», «Пока бьют часы», он был автором песен, которые исполняли Игорь Крутой, Людмила Зыкинай, Людмила Гурченко, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Иосиф Кобзон, Олег Газманов и другие известные артисты.