Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг
Политика, 16:34
0
Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг
Официальный представитель МИД России Мария Захарова получила дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее она имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
В январе Путин вручил Захаровой орден Дружбы.
По данным сайта МИДа, Захарова начала работать в структуре министерства после окончания МГИМО в 1998 году. В августе 2015 года она была назначена директором департамента информации и печати МИД России.