Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

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В Приморье число погибших при пожаре в жилом доме увеличилось до семи

Путин назвал главную проблему России

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Организация выдвижения Путина в президенты обошлась почти в 1 млн руб.

Минфин поддержал объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка

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АФК «Система» расплатится с «Роснефтью» тремя траншами