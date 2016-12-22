В Приморье число погибших при пожаре в жилом доме увеличилось до семи
Общество, 16:25
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В Приморье число погибших при пожаре в жилом доме увеличилось до семи
В Приморье спасатели обнаружили тела еще троих погибших при пожаре в жилом доме. Проводится опознание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
Ранее сообщалось о четырех погибших. Таким образом, число жертв пожара увеличилось до семи.
Инцидент произошел 25 декабря. «Было установлено, что полностью охвачена пламенем одна из квартир четырехквартирного одноэтажного жилого дома, огонь перекинулся на веранду и крышу здания», — сообщали в МЧС.
Площадь пожара составил 150 кв. м, причины возгорания устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).