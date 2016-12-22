Путин посетит концерт детского хора и новогодний прием
Политика, 16:18
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Путин посетит концерт детского хора и новогодний прием
Президент России Владимир Путин 27 декабря посетит концерт детского хора России в Большом кремлевском дворце. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На сцене выступят более 500 участников из 78 регионов.
«После концерта глава государства примет участие в торжественном приеме по случаю встречи Нового 2018 года», — отмечает пресс-службе.
26 декабря Путин встретился с детьми, приехавшими на Общероссийскую елку в Кремле.