Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль «Дозор-Новатор»

Национальная гвардия Украины (НГУ) провела испытания нового специализированного бронированного автомобиля «Дозор-Новатор» («Варта-Новатор»). Об этом пресс-центр украинского МВД сообщает на своей официальной странице в Facebook.

Бронеавтомобиль, как пояснили в ведомстве, «сконструирован с учетом современных требований к технике подразделений спецназначения». В частности, он оснащен шасси, приспособленными к эксплуатации в условиях бездорожья.

«В отличие от своего старшего брата [под названием] «Дозор» модель «Новатор» имеет более компактные размеры и гораздо легче [по весу]», — рассказали в МВД, добавив, что у машины также есть «дополнительные опции, которые обеспечивают комфорт и безопасность экипажа». Какие именно функции за это отвечают, в украинском министерстве не уточнили.

Испытания, как рассказали в Facebook представители Нацгвардии, длились в течение двух часов. Бронеавтомобиль, по данным военных, разработало предприятие «Украинская бронетехника».

Видео: Youtube-канал Национальной гвардии Украины

На Youtube-канале ведомства пресс-служба Нацгвардии опубликовала видеозапись маневров «Дозор-Новатора». На кадрах в частности демонстрируется, как машина продвигается по бездорожью в узкой снежной колее.