Туроператор «Сто морей» прекратил свою деятельность

Туроператор «Сто морей» объявил, что прекращает свою деятельность. «По независящим от нас обстоятельствам, да и как часто бывает в нашей суровой жизни, ООО «Сто морей» наткнул​ись на огромнейшие сложности и преграды, которые просто не дают ни малейшей возможности на дальнейшее функционирование нашей компании», — говорится на сайте туроператора.

Туристам, уже оплатившим туры, компания рекомендовала обращаться к своему финансовому гаранту — в страховую компанию «Якорь». Ответственность туроператора застрахована на 10 млн руб. В 2016 году компания отправила за границу всего пять человек, продав им туры на 250 тыс. руб., указано в Едином федеральном реестре туроператоров, который ведет Ростуризм.

Сколько клиентов могут пострадать в результате приостановки деятельности туроператора, пока неизвестно. По оценкам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, туроператор «Сто морей» был мелким. По словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, у туроператора сейчас нет туристов за рубежом.

В «Якоре» РБК сообщили, что туда уже поступают звонки от клиентов «Ста морей», но страховая компания пока не получала информации Ростуризма о приостановке деятельности туроператора. «На сегодняшний момент у нас пока было пять звонков. Люди с путевками в разные страны: Таиланд, Шри-Ланка, Узбекистан», — уточнил сотрудник управления урегулирования убытков.

В Ростуризме не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

В фонде персональной ответственности туроператора «Сто морей», средства которого наряду с финансовой гарантией предназначены для расчета с тур​истами, находится 100 тыс. руб. Взнос в резервный фонд, который используется ассоциацией «Турпомощь» для экстренной эвакуации туристов из-за рубежа, также составил 100 тыс. руб., указано на сайте Ростуризма.

Единственным учредителем ООО «Сто морей», по данным ЕГРЮЛ, является ее гендиректор Георгий Гришин.