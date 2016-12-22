Расследование ДТП с автобусом в Москве передали СК

Дело о ДТП с пассажирским автобусом в Москве, в результате которого погибли четыре человека, передано в главное следственное управление Следственного комитета. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Решение о передаче расследования следователям центрального аппарата СКР было принято по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина. «К нему подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертных исследований, проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело по факту аварии возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря. Жертвами аварии стали четыре человека, еще 11 человек пострадали. Девять из них госпитализированы. Родственникам жертв выплатят по 500 тыс. руб.

Полиция предполагает, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность автобуса или ошибка водителя и неспособность справиться с управлением. По словам 58-летнего водителя, автобус внезапно начал самостоятельное движение, а его тормоза не сработали.