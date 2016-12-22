Белоруссия продлила срок безвизового пребывания в некоторых областях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил срок безвизового пребывания иностранцев в нескольких областях на западе страны, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Туристам будет позволено находиться в нескольких районах страны без визы до десяти дней.

Указом президента срок безвизового пребывания был продлен в нескольких районах Гродненской и Брестской областей. Распоряжение касается территорий, популярных среди туристов, в частности — Беловежской пущи, парка «Августовский канал» и туристско-рекреационной зоны «Брест».

Кроме того, для обслуживания туристов на этих территориях будут дополнительно созданы несколько пунктов безвизового пропуска на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. В Минске полагают, что это распоряжение поможет увеличить туристический поток на 30%. «Документ принят для повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры Брестской и Гродненской областей и дальнейшего развития трансграничного сотрудничества. Указ вступает в силу с 1 января 2018 года», — говорится в сообщении. Действие указа распространяется на граждан 77 стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел с февраля безвизовый режим для граждан 80 стран. Реагируя на эту меру, Россия ввела режим пограничной зоны в трех граничащих с Белоруссией областях.