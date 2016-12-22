В Свердловской области врача признали виновным в смерти хоккеиста

Суд в Свердловской области приговорил врача больницы в Нижнем Тагиле к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности хоккеисту одной из городских команд. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

По материалам следствия, в январе 2016 года к врачу обратился член одной из хоккейных команд города с травмой живота. Врач «ненадлежащим образом» оказал медицинскую помощь. Спортсмен скончался.

Врач признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и запрета заниматься медицинской деятельностью в течение года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство гособвинения о двух годах ограничения свободы, которое было направлено прокуратурой 22 декабря. Следствие настаивало, что срочная полостная операция, проведенная хоккеисту с тупой травмой живота в январе 2016 года, была проведена непрофессионально: без ассистента, были плохо перевязаны сосуды. После операции у потерпевшего произошла послеоперационная несостоятельность швов, началось внутрибрюшное артериальное кровотечение. Во время повторной операции у хоккеиста остановилось сердце.