Ассоциация «Финтех» ответила на сообщения об исключении Visa и MasterCard

Visa и MasterCard не были исключены из созданной под эгидой ЦБ ассоциации «Финтех», заявили «РИА Новости» в пресс-службе организации.

На данный момент с этими платежными системами, как пояснили в «Финтехе», в принципе не заключен договор о членстве. Этот вопрос будет рассмотрен только в следующем году, добавили в организации.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на трех источников, близких к российской ассоциации, сообщили, что Visa и MasterCard были исключены из «Финтеха» спустя две недели после вступления. Такое решение источники газеты связывали с тем, что ассоциация работает над государственными проектами, а Visa и MasterCard — иностранные платежные системы.

«Согласно внутренним процедурам наблюдательный совет дает рекомендацию генеральному директору для заключения договора с ассоциированным членом», — пояснили в пресс-службе «Финтеха», подчеркнув, что «в отношении MasterCard и платежной системы Visa такая рекомендация была дана 29 сентября 2017 года». «Вопрос заключения договора с этими компаниями будет рассмотрен в следующем году», — отметили в организации.

В настоящий момент в ассоциации 23 участника. В частности, 12 членов (Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), QIWI, «ФК Открытие», «Ак Барс», небанковская кредитная организация «Платежный центр», Тинькофф Банк и Райффайзенбанк, а также 11 ассоциированных членов, среди которых Бинбанк, Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (СКБ Банк), Совкомбанк, Промсвязьбанк, «МБ Инновации», ВЭБ, Ростелеком, МТС, Росбанк, инвестиционная компания «Регион» и СМП Банк.

«Финтех» был создан в конце 2016 года. Целью работы ассоциации, как отмечается на ее сайте, является разработка и внедрение новых технологий для развития финансового рынка, а также создания условий для цифровизации российской экономики.