Правительство предложило уточнить понятие «иностранный инвестор»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским компаниям и частным лицам неправомерно получать льготы для иностранных инвесторов.

В сопроводительной записке к документу указано, что его цель — «создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов», а также совершенствование инвестиционного законодательства.

Законопроект предлагает уточнить термины «иностранный инвестор» и «контролируемая инвестиция», а также определяет понятие «контролируемое лицо».

Понятие «иностранный инвестор» предлагается внести в федеральные законы «О недрах» и «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Первый из них был принят в 1992 году, второй — в 2008-м.