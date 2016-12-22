Доля сим-карт для интернета вещей в России выросла в два раза за год

На конец третьего квартала 2017 года в России чуть более 5% активных сим-карт, или 13 млн штук, использовались в модулях М2М (machine to machine, например, в банкоматах, подключенных к интернету счетчиках ЖКХ) и IoT (internet of things, «интернет вещей»). Такие данные содержатся в исследовании компании Advanced Communications & Media (AC&M; есть в распоряжении РБК). В 2016 году на такие сим-карты приходилось 2,5–3% из общего количества активных сим-карт.

Как отметил управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев, в исследовании они не делали разницы между M2M и IoT, поскольку в России пока практически не существует IoT в его классическом виде — объединения десятков и сотен миллионов беспроводных устройств в одну сеть для получения новой информации и знаний.

Лидером по числу подобных сим-карт на сети была МТС, на которую приходилось 42% от общего количества. Далее следовал «МегаФон» (36%), «ВымпелКом» (18%) и другие операторы (4%).

Показатель ARPC — средняя выручка одного такого устройства в месяц (показатель, Average Revenue per Connection) — составлял около 60 руб. Это ниже, чем в среднем по миру (около $1,9, или 110,6 руб.), и показателя ARPU — среднего счета одного абонента в месяц (309 руб. по итогам третьего квартала), отметил управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.

По прогнозу AC&M, по итогам года число этих сим-карт, используемых в М2М и IoT, составит 14,5 млн штук, показатель вырастет на 37% по сравнению с 2016 годом. Объем этого рынка составит 9,3 млрд руб., что на 22,4% выше, чем год назад. В 2019 году число сим-карт, используемых в устройствах М2М и IoT, увеличится до 23,5 млн штук, а объем этого рынка достигнет 12,5 млрд руб., ожидают в AC&M.

При этом основное количество таких сим-карт сейчас сосредоточено в сфере транспорта. На этот сегмент по итогам года будет приходиться 44% сим-карт, используемых в М2М. Это связано с распространением различных систем мониторинга и управления парком автомобилей (например, развитием системы «Платон»). Еще 15% сим-карт задействованы в различных системах безопасности, 10% — в ЖКХ и энергетике, 9% — в финансах и ретейле, 7% — в промышленности, остальное — в других сферах.

«В отличие от североамериканского и европейского рынков весьма узким остается применение IoT-технологий в сельском хозяйстве, здравоохранении, а также в интересах повышения качества муниципальной среды (технологии «умный город»)», — отмечается в исследовании. При этом в ЖКХ, энергетике и промышленности все больше устройств (датчиков, приборов учета и т.п.) соединяются с центрами хранения и обработки данных не через сотовую связь, а альтернативными способами. «В самых массовых сегментах — ЖКХ и сельском хозяйстве — датчики не используют сотовые сети, то есть операторы не смогут продавать миллионы сим-карт для подобных устройств, — говорит Алексеев. — Если операторы хотят заработать на IoT, им нужно продавать не связь, а комплексные услуги «под ключ», то есть заниматься несвойственным для себя бизнесом, системной интеграцией, разработкой приложений и т.д.».

Операторы за исключением МТС не раскрывают сведений о том, какая доля их выручки от IoT-проектов приходится на услуги связи. У МТС это 63%, а 37% — приносят дополнительные услуги в IoT. В 2016 году это соотношение составляло 80 на 20%. Оператору удалось показать существенный рост за счет консолидации компании «Навигационно-информационные системы» (НИС), отмечается в исследовании. «Дочка» МТС «Московская городская телефонная сеть» в 2015 году купила 89,53% акций НИС у АФК «Система» (владеет контрольным пакетом МТС) за 44 млн руб.

У «МегаФона» выручка от дополнительных услуг в сегменте IoT может составлять почти 25%, а у «ВымпелКома» — около 10%, оценила AC&M.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников говорит, что в их сети 5,5 млн сим-карт используются в М2М- и IoT-проектах, и данные AC&M «совпадают с внутренними оценками оператора». Он считает, что дальнейшая динамика этого сегмента будет зависеть от того, насколько активно новые стандарты IoT будут поддерживаться и распространяться. В то же время он уверен, что рост альтернативных стандартов будет происходить за счет новых пользователей, и существующие пользователи М2М- или IoT-сервисов от сотовых операторов «вряд ли в массовом порядке откажутся от привычной технологии, поскольку она доступна и за годы работы доказала свою эффективность».

Представитель «МегаФона» сообщила, что они также наблюдают похожие на указанные в исследовании тренды, но оценивают свою долю на рынке немного выше, в 37% по итогам года. В то же время указанный в исследовании объем рынка представитель «МегаФона» назвал несколько завышенным. Он не стал комментировать вывод о том, что операторы не смогут продавать миллионы сим-карт для подобных устройств. В «ВымпелКоме» отказались от комментариев.