Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,52 EUR Нал. 68,97 68,26 USD Бирж. 57,73 -0,23 EUR Бирж. 68,52 -0,35 USD ЦБ. 57,73 -0,46 EUR ЦБ. 68,54 -0,55 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 15489,00 +1619,00 MOEX 2095,45 -0,46% RTS 1143,46 -0,04% Brent 65,45 +0,63% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Доля сим-карт для интернета вещей в России выросла в два раза за год
Лента новостей
Правительство после выборов займется реформой Пенсионного фонда 17:28, Экономика Памяти Владимира Шаинского 17:23, Фотогалерея  Число банкротств превысило посткризисный максимум 17:17, Экономика В типографиях ответили на сообщения о запрете МВД агитационных листовок 17:15, Политика Шансы и риски: какими будут отношения России с Западом в 2018 году 17:07, Мнение Навальный рассказал о своих доходах за последние шесть лет 17:05, Общество «Роснефть» отказалась от новых исков к АФК «Система» из-за «Башнефти» 16:54, Бизнес Василий Ливанов рассказал о «невероятной жизненной энергии» Шаинского 16:54, Общество Допустившим перестрелку на Рочдельской полицейским дали до 4 лет колонии 16:52, Общество Инициативная группа выдвинула Путина в президенты 16:47, Политика «Роснефтегаз» направит на дивиденды 50% прибыли за 2017 год 16:44, Бизнес Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг 16:34, Политика Неизвестное увлечение Кристиана Диора 16:33, РБК и Dior Туроператор «Сто морей» прекратил свою деятельность 16:31, Бизнес Умер конструктор атомных подлодок проекта «Антей» 16:26, Общество В Приморье число погибших при пожаре в жилом доме увеличилось до семи 16:25, Общество Путин назвал главную проблему России 16:24, Политика Путин посетит концерт детского хора и новогодний прием 16:18, Политика Дело обвиняемого во взятках генерала СК направили в суд 16:16, Общество Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 16:15, РБК и Porsche Путин рассказал водившим хоровод детям об управлении Россией 16:15, Общество «Левада-Центр» оценил уровень счастья россиян 16:13, Общество Нацгвардия Украины испытала новый бронеавтомобиль «Дозор-Новатор» 16:10, Политика Умер композитор Владимир Шаинский 16:09, Общество Организация выдвижения Путина в президенты обошлась почти в 1 млн руб. 15:58, Политика Минфин поддержал объединение «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка 15:54, Бизнес Роскосмос и NASA отправят на Луну новую миссию 15:53, Партнерский материал Володин ответил на отклонение Совфедом запрета притравочных станций 15:49, Общество
Доля сим-карт для интернета вещей в России выросла в два раза за год
Технологии и медиа, 13:08
0
Доля сим-карт для интернета вещей в России выросла в два раза за год

На конец третьего квартала 2017 года в России чуть более 5% активных сим-карт, или 13 млн штук, использовались в модулях М2М (machine to machine, например, в банкоматах, подключенных к интернету счетчиках ЖКХ) и IoT (internet of things, «интернет вещей»). Такие данные содержатся в исследовании компании Advanced Communications & Media (AC&M; есть в распоряжении РБК). В 2016 году на такие сим-карты приходилось 2,5–3% из общего количества активных сим-карт.

Как отметил управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев, в исследовании они не делали разницы между M2M и IoT, поскольку в России пока практически не существует IoT в его классическом виде — объединения десятков и сотен миллионов беспроводных устройств в одну сеть для получения новой информации и знаний.

Лидером по числу подобных сим-карт на сети была МТС, на которую приходилось 42% от общего количества. Далее следовал «МегаФон» (36%), «ВымпелКом» (18%) и другие операторы (4%).

Показатель ARPC — средняя выручка одного такого устройства в месяц (показатель, Average Revenue per Connection) — составлял около 60 руб. Это ниже, чем в среднем по миру (около $1,9, или 110,6 руб.), и показателя ARPU — среднего счета одного абонента в месяц (309 руб. по итогам третьего квартала), отметил управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.

По прогнозу AC&M, по итогам года число этих сим-карт, используемых в М2М и IoT, составит 14,5 млн штук, показатель вырастет на 37% по сравнению с 2016 годом. Объем этого рынка составит 9,3 млрд руб., что на 22,4% выше, чем год назад. В 2019 году число сим-карт, используемых в устройствах М2М и IoT, увеличится до 23,5 млн штук, а объем этого рынка достигнет 12,5 млрд руб., ожидают в AC&M.

При этом основное количество таких сим-карт сейчас сосредоточено в сфере транспорта. На этот сегмент по итогам года будет приходиться 44% сим-карт, используемых в М2М. Это связано с распространением различных систем мониторинга и управления парком автомобилей (например, развитием системы «Платон»). Еще 15% сим-карт задействованы в различных системах безопасности, 10% — в ЖКХ и энергетике, 9% — в финансах и ретейле, 7% — в промышленности, остальное — в других сферах.

«В отличие от североамериканского и европейского рынков весьма узким остается применение IoT-технологий в сельском хозяйстве, здравоохранении, а также в интересах повышения качества муниципальной среды (технологии «умный город»)», — отмечается в исследовании. При этом в ЖКХ, энергетике и промышленности все больше устройств (датчиков, приборов учета и т.п.) соединяются с центрами хранения и обработки данных не через сотовую связь, а альтернативными способами. «В самых массовых сегментах — ЖКХ и сельском хозяйстве — датчики не используют сотовые сети, то есть операторы не смогут продавать миллионы сим-карт для подобных устройств, — говорит Алексеев. — Если операторы хотят заработать на IoT, им нужно продавать не связь, а комплексные услуги «под ключ», то есть заниматься несвойственным для себя бизнесом, системной интеграцией, разработкой приложений и т.д.».

Операторы за исключением МТС не раскрывают сведений о том, какая доля их выручки от IoT-проектов приходится на услуги связи. У МТС это 63%, а 37% — приносят дополнительные услуги в IoT. В 2016 году это соотношение составляло 80 на 20%. Оператору удалось показать существенный рост за счет консолидации компании «Навигационно-информационные системы» (НИС), отмечается в исследовании. «Дочка» МТС «Московская городская телефонная сеть» в 2015 году купила 89,53% акций НИС у АФК «Система» (владеет контрольным пакетом МТС) за 44 млн руб.

У «МегаФона» выручка от дополнительных услуг в сегменте IoT может составлять почти 25%, а у «ВымпелКома» — около 10%, оценила AC&M.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников говорит, что в их сети 5,5 млн сим-карт используются в М2М- и IoT-проектах, и данные AC&M «совпадают с внутренними оценками оператора». Он считает, что дальнейшая динамика этого сегмента будет зависеть от того, насколько активно новые стандарты IoT будут поддерживаться и распространяться. В то же время он уверен, что рост альтернативных стандартов будет происходить за счет новых пользователей, и существующие пользователи М2М- или IoT-сервисов от сотовых операторов «вряд ли в массовом порядке откажутся от привычной технологии, поскольку она доступна и за годы работы доказала свою эффективность».

Представитель «МегаФона» сообщила, что они также наблюдают похожие на указанные в исследовании тренды, но оценивают свою долю на рынке немного выше, в 37% по итогам года. В то же время указанный в исследовании объем рынка представитель «МегаФона» назвал несколько завышенным. Он не стал комментировать вывод о том, что операторы не смогут продавать миллионы сим-карт для подобных устройств. В «ВымпелКоме» отказались от комментариев.

Теги: МТС , сотовая связь , «МегаФон» , интернет вещей
Главное
Умер композитор Владимир Шаинский Общество
Материалы по теме
«Умный» дом для Кремля: Совбез предложит Путину ставку на интернет вещей Технологии и медиа
СМИ узнали о поручении Дворковича создать «интернет вещей» для аграриев Технологии и медиа
«Ростелеком» предложил Путину развивать в России «интернет вещей» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.