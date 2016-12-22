Британский корабль проследил за российским фрегатом

Британский фрегат HMS St Albans сопровождал российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», когда он находился в территориальный водах Великобритании. Об этом сообщили в Министерстве обороны королевства, передает Reuters.



Как отмечается в сообщении, британский фрегат отплыл с места своего базирования 23 декабря, чтобы отследить российский корабль, когда он будет двигаться по Северному морю. HMS St Albans будет наблюдать за «Адмиралом Горшковым» в течение 26 ноября, и вернется поздно вечером в док.



В министерстве Великобритании отметили, что за последнее время российская активность около королевства возросла. В ведомстве рассказали, что еще один британский военный корабль HMS Tyne будет вызван, чтобы сопроводить российский корабль-разведчик, когда он будет двигаться по Северному морю и через Ла-Манш. Кроме того, вертолет был направлен, чтобы отслеживать передвижения других российских военных кораблей.

В мае издание The Telegraph со ссылкой на командира британского корабля Somerset Тима Берри сообщало, что он сопроводил российскую субмарину «Краснодар» через Ла-Манш. Тогда он пояснил, что сопровождение иностранных кораблей является плановым мероприятием для защиты Великобритании. Издание отметило, что ВМФ Британии регулярно сопровождает российские корабли через канал.

«Адмирал Горшков» — фрегат с управляемым ракетным оружием. На данный момент он находится на государственных испытаниях. Он был спущен на воду 29 октября 2010 года. Его длина — 135 м, водоизмещение — 4,5 тыс. тонн, ширина — 16 м. Фрегат может развивать скорость в 30 узлов и находиться в автономном плавании 30 суток.