Около мексиканского Акапулько произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Мексике около города Акапулько произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили в Геологической службе США, передает Associated Press.

Как отмечается в сообщении, эпицентр толчков находился на глубине 42 км к северо-востоку от города. Пока нет сообщений о пострадавших или повреждений.

Агентство сообщает, что в городе землетрясение сильно ощущалось, поэтому многие люди покинули свои дома. В Министерстве безопасности Мексики сообщили, что были эвакуированы торговые центры. Кроме того, сработала система оповещения о подземных толчках.

В сентябре в Мексике произошло землетрясения магнитудой 7,1. В результате погибли более 360 человек. Наибольшее число жертв было в столице страны Мехико. Ущерб от землетрясения был оценен в более чем $2 млрд. Подземными толчками были повреждены более 150 тыс. зданий.