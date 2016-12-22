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Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за курящего пассажира
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Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за курящего пассажира
Общество, 01:32
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Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за курящего пассажира

В Волгограде самолет рейса Владикавказ-Москва экстренно сел из-за закурившего пассажира на борту. Об этом сообщается на сайте местного управления на транспорте МВД.

Как отмечается в сообщении, самолет совершил посадку в понедельник, 25 декабря. Выяснилось, что курил во время полета 33-летний мужчина. Командир борта отказал ему в перелете. В результате нарушитель был снят с рейса и в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.6 ст. 11.17 («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна») и по ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

Севший из-за курильщика самолет принадлежит авиакомпании «Победа», рассказал агентству «Интерфакс» представитель авиаперевозчика. По его словам, самолет совершил посадку в аэропорту Волгограда в 18:21 мск и вылетел во Внуково в 19:02 мск. Как сообщается на сайте аэропорта Внуково, самолет приземлился в Москве в 21:06 мск.

Теги: Авиакомпания "Победа" , авиапроисшествия , экстренная посадка самолета
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