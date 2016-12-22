Под Оренбургом в ДТП с грузовиком и легковой машиной погибли три человека
Общество, 01:02
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Под Оренбургом в ДТП с грузовиком и легковой машиной погибли три человека
В Оренбургской области в результате столкновения легкового и грузового автомобиля погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, передает «Интерфакс».
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 218 км трассы Оренбург — Орск. Водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Freightliner, который перевозил топливо. В ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.