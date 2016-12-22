В Омане жертвой крушения военного вертолета стал один человек
Общество, 00:17
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В Омане жертвой крушения военного вертолета стал один человек
В Омане в результате крушения военного многоцелевого вертолета NH 90 погиб штурман, два пилота получили ранения. Об этом сообщил представитель оманских ВВС, пишет The Times of Oman.
Как рассказал собеседник издания, инцидент произошел во время учебного полета на военно-воздушной базе в регионе Мусандам. Вертолет разбился во время аварийной посадки. По его словам, два пилота получили незначительные ранения.