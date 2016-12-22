В Миссисипи в результате стрельбы в ресторане пострадали пять человек
Общество, 00:03
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В Миссисипи в результате стрельбы в ресторане пострадали пять человек
В городе Виксберг американского штата Миссисипи в результате стрельбы в ресторане пострадали пять человек. Об этом сообщили в местной полиции, передает телеканал WJTV.
Как рассказали в правоохранительных органах, полиция прибыла на вызов к ресторану и обнаружила одного человека, который лежал на земле. Затем полицейские нашли еще раненных людей. Все они были госпитализированы. Жизни пострадавших ничто не угрожает, отметили в полиции.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину для допроса.