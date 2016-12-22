Air Serbia заявила об отставке генерального директора

Генеральный директор сербской государственной авиакомпании Air Serbia Дане Кондич подал в отставку, сообщается на сайте компании.

«Дане Кондич решил уйти в отставку по личным причинам после четырех с половиной лет работы на посту генерального директора», — говорится в сообщении. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Дункан Найсмит, который в настоящий момент является главным финансовым директором Air Serbia.

В сообщении отмечается, что авиакомпания начала поиски постоянной замены Кондича, который закончит свою работу в конце января 2018 года.

Авиакомпания Air Serbia ранее называлась JAT Airways. В августе 2013 года JAT Airways и национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в результате которого 49% акций JAT Airways перешли компании ОАЭ. Правительство Сербии при этом сохранило 51% акций JAT Airways. Авиакомпания сменила свое название на Air Serbia в октябре 2013 года.