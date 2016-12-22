Главе порта Усть-Луга продлили арест

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении ареста в отношении бизнесмена Валерия Израйлита до 20 мая 2018 года, говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что бизнесмену продлили срок под стражей до 27 декабря.

Согласно материалам суда, следователь указывал, что оснований для отмены или изменения меры пресечения нет, потому что Израйлит обвиняется в совершении двух тяжких преступлений в составе организованной группы под его руководством, двух тяжких преступлений и одного преступления средней тяжести, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет. Но поскольку он имеет «недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, в пользовании яхту, самолет» и обладает «крупными финансовыми возможностями», таким образом у него есть «все условия проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России».

При этом суд ссылается на информацию национального центрального бюро Интерпола Австрии, согласно которой Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены, и имел отношение к отмыванию денежных средств.

Глава порта Усть-Луга был задержан в декабре прошлого года. Тогда же Дзержинский суд инициировал арест бизнесмена. Израйлиту вменяются хищения 1,5 млрд руб., выделенных на развитие порта. По версии следствия, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы.

