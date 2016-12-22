Против бывшего вице-губернатора Новгородской области возбудили дело

В отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Анатолия Бойцова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Дело в отношении Анатолия Бойцова возбуждено в 2017 году. Оно расследуется, в суд пока не направлено», — сказали в надзорном ведомстве.

Сам бывшего вице-губернатор в разговоре с агентством уточнил, что дело завели по статье Уголовного кодекса о превышении полномочий. Бойцов рассказал, что факты, которые послужили поводом для возбуждения дела, были установлены, когда он руководил областным управлением мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения.

«У нас была неуставная деятельность. Вышли новые [нормативные акты], которые нам запретили этой деятельностью заниматься, и мы эту деятельность прекратили», — уточнил он. «По мнению прокуратуры, при этом я превысил полномочия», — пояснил бывший вице-губернатор.

Анатолий Бойцов занимал должности заместителя губернатора области в период с 1998 по 2005 год и с 2014 по 2017 год. Руководителем ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области» он был в 2007–2014 годах, пишет агентство.