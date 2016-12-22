Собянин поручил проверить все автобусы после наезда на пешеходов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин после аварии около станции метро «Славянский бульвар», где автобус съехал в подземный переход, поручил проверить весь автобусный парк столицы. Об этом сообщает ТАСС.
«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование», — заявил мэр после осмотра места аварии.
Как сообщил в Twitter департамент транспорта, по поручению Собянина будут проведены дополнительные проверки.
25 декабря около в 14:36 мск рейсовый автобус съехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар» и сбил пешеходов. В результате ЧП погибли пять человек.
Полиция рассматривает две основные версии произошедшего: техническая неисправность и то, что водитель не справился с управлением. Водитель задержан.