СМИ узнали о задержании водителя наехавшего на людей автобуса в Москве
Общество, 15:50
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СМИ узнали о задержании водителя наехавшего на людей автобуса в Москве
Водитель автобуса, который 25 декабря наехал на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, задержан, сообщили «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, а также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его доставят в полицию.
По словам источника «Интерфакса», состояние водителя «позволяет провести его допрос».
В результате произошедшего, по неподтвержденным данным, погибли пять человек, число пострадавших — от 10 до 15 человек.
СМИ опубликовали видео произошедшего.
Автобус принадлежит «Мострансавто», эту информацию РБК подтвердили в пресс-службе этой компании.