СМИ сообщили об увеличении числа погибших в аварии с автобусом в Москве

Число погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом в Москве увеличилось до пяти человек. Об этом сообщают со ссылкой на источники в экстренных службах ТАСС и «РИА Новости».
Рейсовый автобус компании «Мострансавто» въехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар» 25 декабря. Автобус с пассажирами съехал вниз по лестнице.
В ГИБДД РБК сообщили, что в результате аварии погибли четыре человека.
«По адресу Славянский бульвар дом 3, автобус ехал по направлению в область и съехал в пешеходный переход, по предварительной информации погибли четыре человека», — сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Москве.
Травмы в результате происшествия по разным данным получили от 10 до 15 человек.