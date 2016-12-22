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Песков рассказал о влиянии слов Путина на мировую «Роснефти» и «Системы»
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Песков рассказал о влиянии слов Путина на мировую «Роснефти» и «Системы»
Бизнес, 15:13
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Песков рассказал о влиянии слов Путина на мировую «Роснефти» и «Системы»

Президент Владимир Путин не участвовал в переговорах по поводу мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система», но его слова могли повлиять на урегулирование конфликта. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Было сделано заявление, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент», — сказал Песков. На вопрос о том, была ли роль президента в поиске решения для компаний, пресс-секретарь ответил: «Если считать выраженную им точку зрения, то да, была».

«Президентский арбитраж»: за чей счет помирились «Роснефть» и «Система»
Бизнес

Мировое соглашение было заключено на следующий день после встречи Путина с российскими бизнесменами — 22 декабря. В ходе встречи президент упомянул, что главе «Роснефти» Игорю Сечину и основному совладельцу «Системы» Владимиру Евтушенкову нужно «договориться».

Позднее Дмитрий Песков отметил, что это было сказано «в шутливой манере». В разговоре с РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев признал, что подписание соглашения стало возможно в том числе благодаря «корректному и весомому вкладу» Путина.

Как «Роснефть» и «Система» обменивались претензиями

Судебная тяжба «Роснефти» и АФК «Система» началась в мае 2017 года, через полгода после того, как «Роснефть» купила у государства «Башнефть». Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» и взыскал 136,3 млрд руб. Нефтяные компании требовали компенсировать 170,6 млрд руб. убытков, которые, по их мнению, понесла «Башнефть» в ходе реорганизации в 2014 году (до конца 2014 года башкирскую компанию контролировала АФК). 18 декабря апелляционный суд подтвердил это решение.

7 декабря «Роснефть» и «Башнефть» подали второй иск к «Системе» — о возмещении убытков в размере 131,6 млрд руб. Это сумма дивидендов, которые «Башнефть» заплатила АФК в 2009–2014 годах и выплату которых «Роснефть» назвала выводом средств из компании. Это своего рода принуждение «Системы» к миру, объяснял тогда РБК источник, близкий к одному из истцов. Основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков назвал иск «акцией устрашения». В результате общие претензии «Роснефти» к «Системе» достигли почти 270 млрд руб.​

На следующий день, 8 декабря, АФК подала встречный иск к «Роснефти» — на 330,5 млрд руб. Так она оценила ущерб от действий нефтяной компании, целью которой АФК назвала «неосновательное обогащение» и доведение до банкротства «Системы».

«Система» почти с самого начала предлагала «Роснефти» внесудебное разрешение спора с помощью независимого оценщика, который бы определил сумму возможных убытков «Башнефти». Но нефтяная компания предложение отвергла. После того как Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил ее претензии, «Роснефть» потребовала выплатить ей всю сумму целиком (136,3 млрд руб.), назвав это своей «мирной инициативой».
 

Теги: Владимир Путин , «Роснефть» , Дмитрий Песков , «Система»
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Опубликовано видео съезда автобуса в подземный переход Общество
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