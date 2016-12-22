В администрации Воронежа назвали имя исполняющего обязанности мэра

Исполнять обязанности мэра Воронежа будет первый заместитель по городскому хозяйству Вадим Кстенин, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.
«По уставу врио становится первый заместитель по городскому хозяйству», — пояснили в пресс-службе.
Ранее 25 декабря президент России Владимир Путин уволил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, его место занял мэр Воронежа Александр Гусев.
Путин сообщил о перестановках в ходе рабочей встрече с Гусевым в Кремле. Гордеев станет полпредом президента в Центральном федеральном округе вместо Александра Беглова, который сместил Николая Цуканова — полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Цуканов, в свою очередь, занял должность помощника Путина по вопросам местного самоуправления.
Ранее РБК писал, что перестановки проходят в рамках еще одного этапа ротации губернаторов перед выборами президента. В ходе нее до сегодняшнего дня в регионах сменили 11 губернаторов.