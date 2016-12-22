Лавров обвинил оппозицию Сирии в обмане де Мистуры и Саудовской Аравии

Делегация сирийской оппозиции в Женеве «обманула» спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру и Саудовскую Аравию. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью RT.
«Стали выдвигать ультиматумы абсолютно неприемлемые и тем самым пытались дискредитировать наших саудовских коллег, которые нас заверили, да и де Мистура, кстати, нас тоже заверял, что эта делегация приедет в Женеву без каких-либо предварительных условий», — пояснил министр.
Лавров пояснил, что речь идет об ультиматуме о смене режима в арабской республике. При этом, по словам министра, создание в Сирии зон деэскалации отразило заинтересованность оппозиции в диалоге с Дамаском.
22 декабря в Астане завершился восьмой раунд переговоров по Сирии. Участникам удалось принять два документа о разминировании и обмене пленными, а также согласовать дату проведения Конгресса национального диалога, который пройдет в Сочи в конце января.