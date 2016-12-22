В Подмосковье загорелась газозаправочная станция

Насосный модуль загорелся на газозаправочной станции в подмосковной деревне Старниково Раменского района. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области.

«Угрозы населению нет. Ближайшие строения находятся в районе 1,5 км [от места пожара]. Сейчас идет охлаждение цистерны», — уточнили РБК в МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

В 11:44 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Раменский муниципальный район, д. Старниково, трасса М-5, 65-й км, говорится в сообщении МЧС.

В ликвидации пожара участвуют 41 человек и 11 единиц техники. Движение на трассе М-5 не перекрывалось.