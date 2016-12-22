Соколов назвал маловероятным возобновление авиасообщения с Хургадой зимой

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что возобновление авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх этой зимой маловероятно. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Вероятность, что в зимний сезон удастся восстановить авиасообщение с курортами Египта, мала. Задача на более отдаленную перспективу. Сроки в данном случае зависят не от нас», — заявил министр.

15 декабря Минтранс и Министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром. Полеты могут начаться в феврале. По словам Соколова, «Аэрофлот» начал подготовку пакета документов для возобновления рейсов в Каир.

Возобновление полетов на египетские курорты министр назвал задачей на 2018 год. «Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эш-Шейх и Хургада, то здесь есть еще над чем поработать», — отметил он.

Авиасообщение между странами было приостановлено в конце 2015 года после падения самолета ​А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из аэропорта Шарм-эш-Шейха. Лайнер взорвался в воздухе, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Произошедшее признали терактом.



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