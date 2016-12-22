В Берлине автомобиль въехал в здание штаб-квартиры СДПГ
Общество, 12:56
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В Берлине автомобиль въехал в здание штаб-квартиры СДПГ
В Берлине мужчина на автомобиле протаранил здание штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом городская полиция сообщила на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел около полуночи. «Кроме водителя никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Как сообщает Spiegel, водителю 58 лет, после столкновения его доставили в больницу. При осмотре автомобиля были обнаружены канистры с бензином, однако полиция версию теракта исключает.
Ранее в австралийском Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов. В результате ДТП как минимум два человека были доставлены в больницу. Один из них — дошкольник, получивший травму головы.