В Липецкой области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали девять человек
Общество, 11:50
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В Липецкой области в ДТП с рейсовым автобусом пострадали девять человек
В Липецкой области девять человек, из которых четверо — дети, пострадали при опрокидывании рейсового автобуса в кювет. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 24 декабря в 18:50 в селе Малый Хомутец. «57-летний водитель рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту город Липецк — село Ратчино, не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание», — сказано в сообщении.
Всего в салоне автобуса находились 28 пассажиров.
Ранее в Коми в ДТП с туристическим автобусом пострадали девять человек. Водитель автобуса «не выбрал безопасную скорость», допустил съезд в кювет, где автобус перевернулся.