В США признали нападения на полицейских в Пенсильвании терактом

Серия нападений на полицейских в Пенсильвании, произошедшая 22 декабря, является террористическим актом. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря министерства внутренней безопасности США Тайлера Холтона, опубликованном в Twitter.
Нападения произошли в городе Гаррисбург. 51-летний выходец из Египта Ахмед Аминамин Эль-Мофти открыл огонь по полицейским близ здания законодательного собрания штата. Позднее он обстрелял еще одного офицера полиции в другом районе города. ответным огнем он был убит.
Холтон отметил, что эль-Мофти получил визу в США на основании действующего законодательства, которое допускает получение разрешения на проживание тем, чьи родственники уже проживают в США. Позднее Мофти натурализовался и получил американское гражданство. Кроме того Холтон упомянул мигрантку из Пакистана, которая была обвинена в финансировании террористических групп с помощью биткоинов. Представитель министерства отметил, что эти случаи доказывают важность действий администрации Дональда Трампа, работающей над ограничением возможностей миграции в США.
Ранее 23 декабря стало известно, что ФБР удалось предотвратить планировавшийся на рождество в Сан-Франциско теракт. По подозрению в подготовке атаки был задержан бывший военнослужащий морской пехоты США, у которого были обнаружены несколько винтовок, пистолет и боеприпасы. Он намеревался совершить теракт в торгово-развлекательном центре. Мужчина исповедовал радикальный ислам, и, по данным ФБР, поддерживал «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).