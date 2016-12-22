Минфин оценил рост экономики России в 2017 году
Экономика, 00:26
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Минфин оценил рост экономики России в 2017 году
По итогам 2017 года рост экономики России должен составить от 1,8% до 2% Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста», — заявил Силуанов (цит. по ТАСС).
Ранее Росстат оценил инфляцию в России в 2017 году в 2,5%. ЦБ в свою очередь оценил годовую инфляцию в 2,5 — 2,7%. Одновременно председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что в 2017 году реальные доходы россиян снизились на 1,3% к уровню прошлого года.