Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Москве

В Москве в новогоднюю ночь погода окажется теплее нормы, а снежный покров будет незначительным. Об этом говорится в сообщении метеоцентра «Фобос», опубликованном на портале «Метеовести».

В последние дни перед Новым годом слякоть в столице должна сойти, а землю покроет небольшой снежный покров, толщиной около 2 — 3 сантиметров. «В новогоднюю ночь погода обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления. Это значит, что в облаках появятся неустойчивые прояснения, обойдется без существенных осадков, ветер слабый, переменный — благоприятный для запуска салюта, немного подморозит: до 0-3°, что на 7-9° теплее положенного по климату», — рассказали в центре «Фобос».

При этом синоптики предупредили, что на дорогах в новогоднюю ночь может образоваться гололедица.