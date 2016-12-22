В московских аэропортах задержали более 50 авиарейсов

В московских аэропортах задержали 52 рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Еще пять рейсов было отменено. По состоянию на 15:30 мск в аэропорту Шереметьево задержали 31 рейс, в Домодедово — 14 рейсов, еще семь рейсов было задержано во Внуково.

Кроме того, в аэропорту Домодедово отменили четыре рейса, еще один — во Внуково.

Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье 24 декабря. «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный», — говорится в сообщении. Кроме того, ожидается метель, усиление ветра с порывами ночью 13–18 м/с, днем 11–16 м/с и гололедица, добавили в ведомстве.

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