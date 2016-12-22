Глава «Женского диалога» подала документы в ЦИК

Председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова подала документы на регистрацию кандидатом в президенты в ЦИК. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Семериковой, она намерена отстаивать права многодетных матерей, в частности, следить, чтобы земельные участки, которые им выдаются, не находились на заболоченных землях или других непригодных территориях.

Как сообщает «РИА Новости», съезд партии, выдвинувший Семерикову кандидатом, состоялся 20 декабря. Семерикова стала второй женщиной, подавшей документы в ЦИК, — накануне партия «Российский объединенный трудовой фронт» подала заявку на регистрацию кандидатом крановщицы металлургического завода «Петросталь» Натальи Лисицыной.

Общественная организация «Женский диалог» была создана в 2003 году, в 2012 перерегистрирована как политическая партия.

Семерикова, по данным сайта «Женского диалога», с 1975 по 1995 год служила в системе ГРУ. В 2006–2008 годах была членом Общественной палаты РФ и межведомственной комиссии по межнациональным отношениям. После этого была советником председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам Южного Федерального округа.

Выборы президента России состоятся 18 марта. О намерении участвовать в них заявили нынешний глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский и другие — в общей сложности более 30 человек.