При пожаре в жилом доме в ЯНАО погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС региона сообщает ТАСС.

«Интерфакс» сообщает, что среди погибших один взрослый и трое несовершеннолетних, старшему из которых было 15 лет, младшим — шесть лет и четыре года.

Происшествие, как отмечается на сайте окружного главка МЧС, произошло в селе Красноселькуп в 16-квартирном доме. Всего в нем, по данным спасателей, зарегистрированы 32 жильца.

Информация о пожаре, как уточнили в ведомстве, поступила в местное отделение МЧС в 23:48 мск 23 декабря, полная ликвидация возгорания, по словам спасателей, была «объявлена в 5:20 мск 24 декабря». Дом (по данным ведомства, он был частично расселен) сгорел полностью. Люди, оставшиеся без крова, отказались от расселения в помещения маневренного фонда и разместились у родственников и знакомых, пояснили в МЧС.