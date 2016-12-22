Захарова прокомментировала розыгрыш пранкерами постпреда США в ООН

Представаитель МИД России Мария Захарова прокомментирровала розыгрыш пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), представившимися «польским премьером», постпреда США в ООН Никки Хейли. Об этом глава пресс-службы МИД написала в своем Facebook.

По словам Захаровой, американский дипломат сказала, что США «продолжают напоминать России ее место в мире». «Никки, Вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»? Как-то недальновидно», — написала представитель МИД.

В ответ на комментарий пользователя «Пранкеры согласовали с Вами вопросы» Захарова ответила: «только ответы».

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Пранкеры общались с Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Они затронули темы признания США Иерусалима столицей Израиля, ситуацию вокруг газопровода «Северный поток-2» и Михаила Саакашвили. Затем они выложили запись разговора в YouTube.

Ранее, 22 декабря, Захарова назвала «гротескным» расширение круга лиц, подпадающих под антироссийские санкции США по «закону Магнитского» Представитель МИДа сообщила, что на данный момент число россиян, внесенных в санкционный список, достигло 200. Также в него внесено 400 юридических лиц.