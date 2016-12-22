Во Внуково стюардесса выпала из самолета

Стюардесса авиакомпнаии Utair выпала из самолета на перрон в аэропорту Внуково, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Utair, самолет готовился к отлету из Москвы в ханты-Мансийск. Во время закрытия дверей стюардесса поскользнулась и выпала из задней двери авиалайнера ​«Ее оперативно госпитализировали», — сказали в пресс-службе перевозчика.

Причины произошедшего выясняются.

В конце сентября в петербургском аэропорту Пулково с трапа упали женщина и ребенок. В середине октября девочка от полученных травм скончалась. Падение произошло с высоты трех метров после обрушения трапа во время выхода пассажиров из самолета. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обрушившийся трап неоднократно подвергался ремонту.

