UTair объяcнила причину возвращения самолета в аэропорт Внуково

Самолет авиакомпании UTair, который следовал из Москвы в Махачкалу, вернулся в московский аэропорт Внуково из-за некорректного отображения индикации топлива. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившего в РБК.

«При снижении индикация восстановилась. Посадка в Внуково прошла в штатном режиме, ситуация полностью контролировалась экипажем», — отметили в UTair.

В компании добавили, что пассажиров пересадят на резервный самолет, который вылетит в 20:00 мск. На время ожидания вылета им предоставлены все услуги, которые предусмотрены Воздушным кодексом.

«Авиакомпания UTair неукоснительно соблюдает все процедуры в области безопасности полетов в интересах пассажиров и приносит извинения за сложившуюся ситуацию», — говорится в сообщении.

О том, что самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт Внуково сообщал источник агентства «Интерфакс» в экстренных службах 23 декабря. По его словам, борт экстренно сел из-за протечки топливного бака. В результате инцидента никто не пострадал. Оба двигателя работали штатно до полной остановки после посадки, отмечал собеседник агентства. ​