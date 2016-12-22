В Ставропольском крае завели дело после гибели трех человек в ДТП
Общество, 23 дек, 19:20
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В Ставропольском крае завели дело после гибели трех человек в ДТП
В Ставропольском крае завели уголовное дело после столкновения «газели» с микроавтобусом марки Mercedes, в результате которого погибли три человека. Об этом РБК сообщили в главном управлении МВД по региону.
«По факту ДТП следственным отделом МВД по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — сказали в ведомстве.
«Двое скончались на месте ДТП, еще одна женщина в больнице», — рассказали в МВД. Авария произошла утром 23 декабря на подъезде к Ставрополью. В результате происшествия также пострадали 14 человек, девять из которых были госпитализированы.