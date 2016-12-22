Митрохина задержали на акции против застройщиков компании ПИК в Москве

Председателя московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали на встрече с жителями района Кунцево в Москве, которые «возмущены рейдерством группы ПИК». Об этом Митрохин сообщил РБК.

По его словам, префектура Западного административного округа «как всегда» запретила митинг, поэтому он провел встречу с жителями, «возмущенными рейдерством группы ПИК, отнимающей у них придомовые территории на улице Академика Павлова».

«Приехала полиция, потребовала от меня проследовать в отделение, жители начали меня защищать, тогда начали хватать и жителей. Я сказал, что поеду с условием, что никого больше не тронут. И полиция выполнила обещание», — рассказал политик.

Он добавил, что пробыл в ОВД «Кунцево» три часа. «Никаких обвинений мне предъявлено не было. Было взято объяснение с меня, после этого я подписал обязательство о явке в это ОВД в среду, 27 декабря», — сказал Митрохин. По его словам, протокол ему не выписали, поскольку в ОВД не оказалось нужных специалистов. «Видимо, нужны специалисты, которые умеют фабриковать такие обвинения, но сегодня у них был выходной», — добавил он.

На своей странице в Twitter Митрохин написал, что компания ПИК «захватила придомовые территории восьми домов со скверами и детскими площадками» на улице Академика Павлова.

С представителем группы ПИК на момент публикации РБК связаться не удалось.

Как сообщается на сайте группы ПИК, вблизи дома 26, расположенного на улице Академика Павлова будет построен жилой комплекс «Академика Павлова». В ЖК войдут монолитные дома высотой от шести до 28 этажей. Во дворах без автомобилей будут обустроены детские площадки, отметили в компании.

Согласно проекту строительства ЖК «Академика Павлова», к жилому комплексу построят новую дорогу. Жители района, которые выступают против этого, утверждают, что дорога пройдет по пяти детским площадкам и скверу рядом со старыми домами.

На сайте мэра Москвы говорится, что в Кунцево также будут полностью реконструированы два квартала — 47-й и 48-й. Проект планировки этой территории одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра столицы Сергея Собянина. В мэрии отметили, что на месте сноса жилой застройки площадью 140, 5 тыс. кв м, возведенной в 1953-1967 годах, детского сада и школы предполагается построить жилые комплексы, а также школу и два детских сада. Строительством займется группа ПИК.

Разрешение на строительство жилого комплекса на месте сноса жилых домов по адресу: улица Академика Павлова, дома 28, 30, 32, 32, квартал 7 было выдано правительством Москвы 27 июня. Срок действия разрешения — до апреля 2021 года.