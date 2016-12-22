Андрея Турчака избрали секретарем генсовета «Единой России»

Бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака, ранее назначенного исполняющим обязанности секретаря генерального совета «Единой России», избрали на этот пост на съезде партии в Москве, передает корреспондент РБК.

Кандидатуру Турчака на пост секретаря генсовета предложил замсекретаря этого органа Виктор Селиверстов. Согласно уставу «Единой России» выборы проходили на альтернативной основе. Были предложены кандидатуры Турчака и главы Уральского межрегионального координационного совета партии Ивана Квитки.

Квитка, в свою очередь, заявил, что не намерен брать самоотвод, но полностью поддерживает выдвижение кандидатуры Турчака. «Я его знаю давно, он надежный и ответственный человек, поэтому свой голос я отдам за него», — пообещал Квитка. Его фамилия при этом осталась в бюллетене для голосования. За Турчака отдал свой голос 151 человек, за Квитку — 7.

В середине октября премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». Тогда же Турчак покинул пост губернатора Псковской области.

Андрей Турчак занимал губернаторский пост с 2009 года. До назначения губернатором он был членом Совета Федерации от Псковской области, депутатом заксобрания Псковской области, а также председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России».