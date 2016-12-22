МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

МЧС предупредило о метели, гололедице и усилении ветра в Москве и Подмосковье 24 декабря. Сообщение опубликовано на сайте столичного управления ведомства.

По данным МЧС, ветер усилится до 13–18 м/с ночью и 11–16 м/с днем.

Жителям столицы и области рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, парковать машины в гаражах и вдали от деревьев. Автомобилистам посоветовали снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.

18 декабря МЧС также предупреждало москвичей о неблагоприятных погодных условиях на следующий день. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил РБК, что в ночь на 19 декабря в столице выпало около 15% месячной нормы осадков.

