МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Общество, 13:59
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МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
МЧС предупредило о метели, гололедице и усилении ветра в Москве и Подмосковье 24 декабря. Сообщение опубликовано на сайте столичного управления ведомства.
По данным МЧС, ветер усилится до 13–18 м/с ночью и 11–16 м/с днем.
Жителям столицы и области рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, парковать машины в гаражах и вдали от деревьев. Автомобилистам посоветовали снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.
18 декабря МЧС также предупреждало москвичей о неблагоприятных погодных условиях на следующий день. Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил РБК, что в ночь на 19 декабря в столице выпало около 15% месячной нормы осадков.