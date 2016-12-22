В Москве рейсовый автобус врезался в фонарный столб

На востоке Москвы рейсовый автобус врезался в фонарный столб. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС столицы.

ДТП произошло на пересечении шоссе Энтузиастов и 2-й Владимирской улицы в 9:15 мск. Водитель автобуса оказался заблокирован в салоне, его извлекли сотрудники МЧС.

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД сообщает, что во время аварии четыре человека получили незначительные травмы. Причиной аварии, по предварительным данным, стало то, что шофер не справился с управлением.