При падении автобуса с моста в Индии погибли 32 человека
Общество, 10:37
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При падении автобуса с моста в Индии погибли 32 человека
В результате падения пассажирского автобуса в реку в Индии погибли 32 человека. Об этом сообщает Associated Press.
Еще десять человек получили травмы. Сколько всего людей было в автобусе, неизвестно.
По данным полиции, автобус следовал из Савай-Мадхопура в Лалсот и попытался совершить обгон на мосту. Водитель при этом не справился с управлением.
Los Angeles Times сообщает, что среди версий рассматривается также переутомление шофера, халатность, плохое качество дороги и низкий уровень техобслуживания.
В июне при столкновении автобуса с грузовиком в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 22 человека, получили ранения 19.