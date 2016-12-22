Сбившему пешеходов в Мельбурне предъявлено обвинение

Мужчине, совершившему наезд на пешеходов в австралийском Мельбурне, предъявлено обвинение в покушении на убийство и создании опасности для жизни. Об этом сообщает BBC News.

Судебное заседание по делу выходца из Афганистана Саида Нури состоится вечером 23 декабря.

Трое пострадавших во время инцидента находятся в критическом состоянии. Девять получивших ранения — иностранцы (граждане Южной Кореи, Ирландии, Венесуэлы, Китая, Индии и Италии).

21 декабря полиция штата Виктория сообщила, что у совершившего наезд имеются проблемы с психикой, а в прошлом он употреблял наркотики. Правоохранители также заявили, что атака на людей могла быть преднамеренной, но они не знают мотивов ее совершения.

Инцидент произошел 21 декабря на перекрестке в центре города. По словам очевидцев, водитель проехал на красный сигнал светофора. Полиция после прибытия на место происшествия задержала двух человек.

Всего пострадали 19 человек. В российском посольстве в Австралии РБК сообщили, что у них нет данных о том, есть ли среди пострадавших граждане России.

Водитель, совершивший наезд, был госпитализирован.