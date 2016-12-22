Российские военные обнаружили 11 ранее неизвестных островов

Российские военные моряки во время кругосветных экспедиций и походов открыли 11 островов в разных частях Мирового океана. Об этом журналистам рассказал главнокомандующий ВМФ, адмирал Владимир Королев, передает «Интерфакс».

«Доля современных морских средств навигации и океанографии увеличилась в два раза. В последние годы открыто 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт», — сообщил Королев.

Адмирал добавил, что речь идет о кругосветных путешествиях российских военных с 2014 по 2016 год.