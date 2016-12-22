Умер первый вышедший без страховки в открытый космос астронавт

Американский астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США. Об этом сообщает NASA.
«Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его всегда будут помнить по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU)», — сказал директор НАСА Роберт Лайтфут.
Отмечается, что астронавт скончался 21 декабря.
Брюс Маккэндлесс окончил Стэнфордский университет, служил в качестве пилота Военно-морских сил США (ВМС США) и позднее вошел в набор астронавтов NASA. Также он участвовал в установке крупнейшего космического телескопа Hubble.
Во время своего первого полета в космос в 1984 году Маккэндлесс вышел в открытый космос с помощью Установки для перемещения и маневрирования космонавта (MMU). В свободном полете без технической связи с кораблем Маккэндлесс был шесть часов. Позднее НАСА запрещало к использованию MMU, сочтя ее слишком опасной.